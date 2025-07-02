02.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Brasov MD: Kaukovalta P / Niklas-Salminen P — Ghetu/Turcanu, 1/8 финала . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 2
Challenger Brasov MD
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ghetu/Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Ghetu/Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
76%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
