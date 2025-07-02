Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Ghetu/Turcanu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Ghetu/Turcanu - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Kaukovalta P / Niklas-Salminen P - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40