29.06.2025
Смотреть онлайн Аюми Миямото - Natsuki Yoshimoto 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Аюми Миямото — Natsuki Yoshimoto . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
29 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
29%
63%
Реализация брейк - пойнтов
20%
70%
Комментарии к матчу