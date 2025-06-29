29.06.2025
Смотреть онлайн Дженис Тжен - Момоко Кобори 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Дженис Тжен — Момоко Кобори . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Taipei
Завершен
(4:6, 6:1, 6:2)
(4:6, 6:1, 6:2)
2 : 1
29 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Момоко Кобори - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Момоко Кобори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Момоко Кобори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Момоко Кобори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Момоко Кобори - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Момоко Кобори - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
9
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
62%
51%
Реализация брейк - пойнтов
41%
50%
Комментарии к матчу