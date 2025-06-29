Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Цзя-Цзин Лу - Аунчиса Чанта 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Цзя-Цзин ЛуАунчиса Чанта . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Hong Kong
Цзя-Цзин Лу
Завершен
(6:1, 5:1)
2 : 0
29 июня 2025
Аунчиса Чанта
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аунчиса Чанта - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Аунчиса Чанта - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

История последних встреч

Цзя-Цзин Лу
Цзя-Цзин Лу
Аунчиса Чанта
Цзя-Цзин Лу
0 побед
1 победа
0%
100%
28.08.2025
Цзя-Цзин Лу
Цзя-Цзин Лу
0:2
Аунчиса Чанта
Аунчиса Чанта
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
78%
45%
Реализация брейк - пойнтов
83%
0%
