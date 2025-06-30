30.06.2025
Смотреть онлайн Diordan Macababbad - Jaden Dewandaka Tan 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Diordan Macababbad — Jaden Dewandaka Tan . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(4:6, 6:4, 6:0)
2 : 1
30 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Diordan Macababbad - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Diordan Macababbad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Diordan Macababbad - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jaden Dewandaka Tan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Jaden Dewandaka Tan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Diordan Macababbad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Jaden Dewandaka Tan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Diordan Macababbad - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jaden Dewandaka Tan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Diordan Macababbad - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jaden Dewandaka Tan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Diordan Macababbad - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Diordan Macababbad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Diordan Macababbad - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Diordan Macababbad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Diordan Macababbad - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Diordan Macababbad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Diordan Macababbad - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Diordan Macababbad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Diordan Macababbad - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Diordan Macababbad - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
60%
51%
Реализация брейк - пойнтов
64%
67%
