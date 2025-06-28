Фрибет 15000₽
28.06.2025

Смотреть онлайн Теджа Тирунелвели - Hardija Vidnere 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Norman Women: Теджа ТирунелвелиHardija Vidnere, 1/2 финала . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на корте Headington Family Tennis Center - Indoor 4.

МСК, 1/2 финала, Корт: Headington Family Tennis Center - Indoor 4
UTR Pro Norman Women
Теджа Тирунелвели
Неявка команды
(Победитель: Hardija Vidnere)
- : -
28 июня 2025
Hardija Vidnere
Игры 1/2 финала
04.10
Словакия Katarina Pavlechova США Amaliia Elizarova
-
-
Отменен
04.10
США Amy Gray США Emerey Gross
2
0
6
6
6
6
Завершен
04.10
Канада Cookie Jarvis-Tredgett США Georgia Kulevich
-
-
Отменен
04.10
США Serafima Elizarova Австралия Лекси Уеир
2
0
6
6
6
6
Завершен
04.10
США Caroline Manzi США Lyric Bonilla
2
0
6
2
6
4
Завершен
16.08
Греция Теодора Ксантава Южная Корея Jian Kang
2
0
6
1
6
2
Завершен
16.08
США Amy Duong США Daria Budko
0
2
1
1
3
3
Завершен
16.08
США Amy Gray США Evelyn Whiteside
2
0
6
6
6
6
Завершен
16.08
США Emily Golovanov США Ariana Gilbert
0
2
4
4
5
5
Завершен
16.08
США Anna Bugaienko США Victoria Alekseykina
2
0
6
6
6
6
Завершен
16.08
Малайзия Сара Наяр Бенин Gloriana Nahum
0
2
4
6
1
6
Завершен
16.08
Дания Addison Yang Comiskey США Georgia Kulevich
2
1
6
6
3
3
6
6
Завершен
16.08
Россия Алина Шербинина США Avery Arant
2
0
6
6
7
7
Завершен
28.06
США Теджа Тирунелвели США Hardija Vidnere
-
-
Неявка команды
27.06
США Chloe Fouhety США Alyson Shannon
0
2
0
0
3
3
Завершен
27.06
Россия Алина Шербинина США Алана Бойс
2
0
6
1
6
2
Завершен
27.06
США Marcela Lopez США Ава Бруно
1
2
7
5
3
6
2
6
Завершен
27.06
США Ава Катанзарите Беларусь Анастасия Комар
2
0
6
3
6
0
Завершен
27.06
США Зое Хаммонд США Майя Датта
2
0
6
2
6
1
Завершен
