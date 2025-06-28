28.06.2025
Смотреть онлайн Теджа Тирунелвели - Hardija Vidnere 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Norman Women: Теджа Тирунелвели — Hardija Vidnere, 1/2 финала . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на корте Headington Family Tennis Center - Indoor 4.
МСК, 1/2 финала, Корт: Headington Family Tennis Center - Indoor 4
UTR Pro Norman Women
Неявка команды
(Победитель: Hardija Vidnere)
- : -
28 июня 2025
