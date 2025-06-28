Фрибет 15000₽
28.06.2025

Смотреть онлайн Choi/Zhang - Soeda/Uchijima 28.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo WD: Choi/ZhangSoeda/Uchijima . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Sapporo WD
Choi/Zhang
Завершен
(7:6, 1:6, 0:1)
1 : 2
28 июня 2025
Soeda/Uchijima
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Choi/Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Choi/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Choi/Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Choi/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Choi/Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Choi/Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Choi/Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Soeda/Uchijima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Soeda/Uchijima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
58%
60%
Реализация брейк - пойнтов
27%
60%
