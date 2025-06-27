Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.06.2025

Смотреть онлайн Isabella Bringas - Veronika Miroshnichenko 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Isabella BringasVeronika Miroshnichenko . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach Women
Isabella Bringas
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
27 июня 2025
Veronika Miroshnichenko
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Isabella Bringas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Isabella Bringas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Isabella Bringas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
52%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Динамо Москва Динамо Москва
25 Декабря
19:30
Торпедо Торпедо
ЦСКА ЦСКА
25 Декабря
19:30
Сан-Антонио Спёрс Сан-Антонио Спёрс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
25 Декабря
22:30
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
Нью-Йорк Никс Нью-Йорк Никс
25 Декабря
20:10
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
25 Декабря
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA