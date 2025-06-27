27.06.2025
Смотреть онлайн Isabella Bringas - Veronika Miroshnichenko 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Isabella Bringas — Veronika Miroshnichenko . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(2:6, 1:6)
(2:6, 1:6)
0 : 2
27 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Isabella Bringas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Isabella Bringas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Isabella Bringas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
52%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу