27.06.2025

Смотреть онлайн Emily Robertson - Yulia Zhytelna 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Emily RobertsonYulia Zhytelna . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach Women
Emily Robertson
Завершен
(7:5, 6:7, 7:5)
2 : 1
27 июня 2025
Yulia Zhytelna
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yulia Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Yulia Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Yulia Zhytelna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Yulia Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Yulia Zhytelna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Yulia Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Yulia Zhytelna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Yulia Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Yulia Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Yulia Zhytelna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Yulia Zhytelna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Yulia Zhytelna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Yulia Zhytelna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Yulia Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Yulia Zhytelna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Yulia Zhytelna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 35 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 36 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 37 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
56%
67%
Реализация брейк - пойнтов
56%
37%
