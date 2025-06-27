Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн Тейлор Гётц - Анита Сахдиева 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Тейлор ГётцАнита Сахдиева . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Тейлор Гётц
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
27 июня 2025
Анита Сахдиева
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Тейлор Гётц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
23%
60%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
Комментарии к матчу
