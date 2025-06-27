27.06.2025
Смотреть онлайн Брага/Брага - Борис Ариас / Себальос Ф 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Брага/Брага — Борис Ариас / Себальос Ф, 1/4 финала . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 9.
МСК, 1/4 финала, Корт: Cancha 9
Challenger Lima MD
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
27 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Борис Ариас / Себальос Ф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Борис Ариас / Себальос Ф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Борис Ариас / Себальос Ф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Борис Ариас / Себальос Ф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
65%
91%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
