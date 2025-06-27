Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн Брага/Брага - Борис Ариас / Себальос Ф 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lima MD: Брага/БрагаБорис Ариас / Себальос Ф, 1/4 финала . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 9.

МСК, 1/4 финала, Корт: Cancha 9
Challenger Lima MD
Брага/Брага
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
27 июня 2025
Борис Ариас / Себальос Ф
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Борис Ариас / Себальос Ф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Борис Ариас / Себальос Ф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Борис Ариас / Себальос Ф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Борис Ариас / Себальос Ф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Борис Ариас / Себальос Ф - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
65%
91%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
Игры 1/4 финала
07.11
Arias/Ingildsen Arias/Ingildsen Dellien/Villanueva Dellien/Villanueva
-
-
Неявка команды
07.11
Demoliner/Luz Demoliner/Luz Мерино А / Негриту К Мерино А / Негриту К
2
1
6
4
5
7
10
2
Завершен
06.11
Carou/D P Cordova Carou/D P Cordova Pacheco Mendez/Dos Santos Pacheco Mendez/Dos Santos
2
1
4
6
6
2
10
6
Завершен
06.11
Barrios Vera/Mena Barrios Vera/Mena Rodriguez/Zeballos Rodriguez/Zeballos
1
2
6
7
6
2
2
10
Завершен
30.10
Collarini/Dutra Da Silva Collarini/Dutra Da Silva Andrade/Guillen Meza Andrade/Guillen Meza
0
1
0
2
Завершен
30.10
Cigarran/Kicker Cigarran/Kicker Эмилио Гомез / Мартинез Л Эмилио Гомез / Мартинез Л
0
2
3
6
0
6
Завершен
30.10
Arias/Ingildsen Arias/Ingildsen Kestelboim/Zormann Kestelboim/Zormann
2
0
6
4
5
1
Завершен
27.06
Брага/Брага Брага/Брага Боливия Борис Ариас / Себальос Ф
0
2
2
6
2
6
Завершен
26.06
Gerch/Sperle Gerch/Sperle Пручя Исаров / Келси Стевенсон Пручя Исаров / Келси Стевенсон
0
2
4
6
4
6
Завершен
26.06
Britto/Carou Britto/Carou Li/Tobon Li/Tobon
2
0
6
4
6
4
Завершен
26.06
Barreiros Reyes/Gomez Barreiros Reyes/Gomez Бангура/Степанов Бангура/Степанов
0
2
5
7
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
