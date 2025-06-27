Текстовая трансляция

Гейм 1 - Агустин Мастри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Prathinav Chunduru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Агустин Мастри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Агустин Мастри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Агустин Мастри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Агустин Мастри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Агустин Мастри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0