27.06.2025

Смотреть онлайн Prathinav Chunduru - Агустин Мастри 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Norman: Prathinav ChunduruАгустин Мастри . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Headington Family Tennis Center - Indoor 6.

МСК, Корт: Headington Family Tennis Center - Indoor 6
UTR Pro Norman
Prathinav Chunduru
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
27 июня 2025
Агустин Мастри
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Агустин Мастри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Prathinav Chunduru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Агустин Мастри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Агустин Мастри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Агустин Мастри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Prathinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Агустин Мастри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Агустин Мастри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Агустин Мастри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Агустин Мастри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
58%
77%
Реализация брейк - пойнтов
100%
57%
Комментарии к матчу
Рейтинг WTA