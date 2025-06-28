28.06.2025
Смотреть онлайн Isabella Bringas - Jelena Vico 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Isabella Bringas — Jelena Vico . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jelena Vico - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Jelena Vico - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Isabella Bringas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Jelena Vico - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Jelena Vico - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Isabella Bringas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jelena Vico - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Jelena Vico - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Jelena Vico - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Jelena Vico - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Isabella Bringas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Jelena Vico - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Jelena Vico - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Isabella Bringas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jelena Vico - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Jelena Vico - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
47%
66%
Реализация брейк - пойнтов
67%
56%
