25.06.2025

Смотреть онлайн Мун Чон - Эрика Сема 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Мун ЧонЭрика Сема . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

ITF W15 Sapporo
Мун Чон
Завершен
(6:4, 2:6, 6:2)
2 : 1
25 июня 2025
Эрика Сема
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeong Moon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Эрика Сема - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Эрика Сема - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Jeong Moon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Jeong Moon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
57%
56%
Реализация брейк - пойнтов
60%
38%
