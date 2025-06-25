25.06.2025
Смотреть онлайн Даниа Деаифи - Isabella Bringas 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Даниа Деаифи — Isabella Bringas . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Даниа Деаифи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Даниа Деаифи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Даниа Деаифи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Даниа Деаифи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Isabella Bringas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Даниа Деаифи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Даниа Деаифи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Даниа Деаифи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Даниа Деаифи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Даниа Деаифи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Даниа Деаифи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Isabella Bringas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Даниа Деаифи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Isabella Bringas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Даниа Деаифи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
58%
31%
Реализация брейк - пойнтов
78%
18%
