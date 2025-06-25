25.06.2025
Смотреть онлайн Allegre/Allegre - Mcbride/Nordikyan 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Lakewood WD: Allegre/Allegre — Mcbride/Nordikyan . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Lakewood WD
Завершен
(3:6, 6:4, 0:1)
(3:6, 6:4, 0:1)
1 : 2
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Allegre/Allegre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Allegre/Allegre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Mcbride/Nordikyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Allegre/Allegre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Mcbride/Nordikyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Mcbride/Nordikyan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Mcbride/Nordikyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Mcbride/Nordikyan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Mcbride/Nordikyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Mcbride/Nordikyan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Mcbride/Nordikyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Allegre/Allegre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Allegre/Allegre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Mcbride/Nordikyan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Allegre/Allegre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Mcbride/Nordikyan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Allegre/Allegre - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Allegre/Allegre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Allegre/Allegre - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
45%
51%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
Комментарии к матчу