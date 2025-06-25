25.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lakewood MD: Burnett/Hammond — Chopra/Jordan . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:01 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lakewood MD
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chopra/Jordan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Burnett/Hammond - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Burnett/Hammond - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Chopra/Jordan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Burnett/Hammond - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Burnett/Hammond - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Chopra/Jordan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Burnett/Hammond - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Chopra/Jordan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Burnett/Hammond - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Burnett/Hammond - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Chopra/Jordan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Chopra/Jordan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Burnett/Hammond - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Chopra/Jordan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Burnett/Hammond - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Burnett/Hammond - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Chopra/Jordan - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
61%
73%
Реализация брейк - пойнтов
40%
43%
