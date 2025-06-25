25.06.2025
Смотреть онлайн Perez/Vance - Crabel/Van Loben Sels 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Lakewood MD: Perez/Vance — Crabel/Van Loben Sels . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:17 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Lakewood MD
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Perez/Vance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Crabel/Van Loben Sels - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Perez/Vance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Perez/Vance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Perez/Vance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Perez/Vance - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Crabel/Van Loben Sels - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Crabel/Van Loben Sels - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Perez/Vance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Perez/Vance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
88%
62%
Реализация брейк - пойнтов
83%
0%
Комментарии к матчу