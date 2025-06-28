28.06.2025
Смотреть онлайн Шахноза Хатамова - Анита Сахдиева 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Шахноза Хатамова — Анита Сахдиева . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:15 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(5:7, 6:3, 1:6)
1 : 2
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Анита Сахдиева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Анита Сахдиева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Анита Сахдиева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Анита Сахдиева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
50%
60%
Реализация брейк - пойнтов
57%
55%
