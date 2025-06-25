25.06.2025
Смотреть онлайн Jeselle Maris Ante - Салма Зоути 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Jeselle Maris Ante — Салма Зоути . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeselle Maris Ante - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jeselle Maris Ante - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jeselle Maris Ante - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Jeselle Maris Ante - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Салма Зоути - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
46%
72%
Реализация брейк - пойнтов
17%
33%
