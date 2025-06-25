25.06.2025
Смотреть онлайн Тейлор Гётц - Eliana Kook 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Тейлор Гётц — Eliana Kook . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
2 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Eliana Kook - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Тейлор Гётц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Eliana Kook - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Тейлор Гётц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Eliana Kook - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Eliana Kook - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Тейлор Гётц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Тейлор Гётц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Eliana Kook - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Тейлор Гётц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Тейлор Гётц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
63%
56%
Реализация брейк - пойнтов
64%
25%
Комментарии к матчу