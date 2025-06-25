Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Эдуарда Пиай - Шахноза Хатамова 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Эдуарда ПиайШахноза Хатамова . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach Women
Эдуарда Пиай
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
25 июня 2025
Шахноза Хатамова
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Эдуарда Пиай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Эдуарда Пиай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Эдуарда Пиай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Шахноза Хатамова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Шахноза Хатамова - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

Эдуарда Пиай
Эдуарда Пиай
Шахноза Хатамова
Эдуарда Пиай
0 побед
1 победа
0%
100%
17.12.2025
Эдуарда Пиай
Эдуарда Пиай
0:2
Шахноза Хатамова
Шахноза Хатамова
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
45%
63%
Реализация брейк - пойнтов
29%
38%
Комментарии к матчу
