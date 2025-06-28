28.06.2025
Смотреть онлайн Джессика Хинохоса Гомес - Салма Зоути 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Джессика Хинохоса Гомес — Салма Зоути . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джессика Хинохоса Гомес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джессика Хинохоса Гомес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Джессика Хинохоса Гомес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Салма Зоути - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джессика Хинохоса Гомес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
72%
60%
Реализация брейк - пойнтов
67%
14%
