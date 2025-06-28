Гейм 1 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Джессика Хинохоса Гомес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Джессика Хинохоса Гомес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Салма Зоути - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Салма Зоути - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Джессика Хинохоса Гомес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0