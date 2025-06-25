25.06.2025
Смотреть онлайн Самуэль Винсент Руггери - Карло Альберто Каниато 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bergamo: Самуэль Винсент Руггери — Карло Альберто Каниато . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bergamo
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Carlo A Caniato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Carlo A Caniato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Carlo A Caniato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Carlo A Caniato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Carlo A Caniato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Carlo A Caniato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Carlo A Caniato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Carlo A Caniato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Carlo A Caniato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Carlo A Caniato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Carlo A Caniato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Самуэль Винсент Руггери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Carlo A Caniato - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
64%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
36%
Комментарии к матчу