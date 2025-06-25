25.06.2025
Смотреть онлайн Габриэлла Ванесса Линдгрен - Veronika Miroshnichenko 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Габриэлла Ванесса Линдгрен — Veronika Miroshnichenko . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
25 июня 2025
Гейм 1 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Gabriella Vannessa Lindgren - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
34%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
