Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.06.2025

Смотреть онлайн Габриэлла Ванесса Линдгрен - Veronika Miroshnichenko 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Габриэлла Ванесса ЛиндгренVeronika Miroshnichenko . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Габриэлла Ванесса Линдгрен
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
25 июня 2025
Veronika Miroshnichenko
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Gabriella Vannessa Lindgren - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
34%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Салават Юлаев Салават Юлаев
Амур Амур
23 Декабря
17:00
Локомотив Локомотив
Адмирал Адмирал
23 Декабря
19:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
23 Декабря
19:30
Барыс Барыс
Трактор Трактор
23 Декабря
17:30
Динамо Минск Динамо Минск
Динамо Москва Динамо Москва
23 Декабря
19:30
Сибирь Сибирь
Автомобилист Автомобилист
23 Декабря
15:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
23 Декабря
19:00
Челны Челны
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
23 Декабря
19:00
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
23 Декабря
17:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
23 Декабря
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA