25.06.2025
Смотреть онлайн Хонока Кобаяши - Эли Араи 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Хонока Кобаяши — Эли Араи . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(6:2, 6:5)
2 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Эли Араи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эли Араи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Эли Араи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эли Араи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Эли Араи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Эли Араи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Эли Араи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хонока Кобаяши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Хонока Кобаяши - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
67%
60%
Реализация брейк - пойнтов
38%
67%
