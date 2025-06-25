Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Yuzuha Negishi - Аюми Миямото 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Yuzuha NegishiАюми Миямото . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Sapporo
Yuzuha Negishi
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
25 июня 2025
Аюми Миямото
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yuzuha Negishi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Yuzuha Negishi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Аюми Миямото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Аюми Миямото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
74%
61%
Реализация брейк - пойнтов
17%
67%
