25.06.2025
Смотреть онлайн Zoie Epps - Chloe Qin 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Norman Women: Zoie Epps — Chloe Qin . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на корте Headington Family Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Headington Family Tennis Center - Court 1
UTR Pro Norman Women
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zoie Epps - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Zoie Epps - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Zoie Epps - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Zoie Epps - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Chloe Qin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Chloe Qin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Zoie Epps - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Zoie Epps - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Chloe Qin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Zoie Epps - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Chloe Qin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Zoie Epps - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Zoie Epps - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Zoie Epps - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Chloe Qin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Zoie Epps - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Chloe Qin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Chloe Qin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Zoie Epps - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Chloe Qin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
69%
39%
Реализация брейк - пойнтов
62%
60%
