25.06.2025
Смотреть онлайн Caleb Saltz - Sawyer Severance 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Norman: Caleb Saltz — Sawyer Severance . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Headington Family Tennis Center - Court 3.
МСК, Корт: Headington Family Tennis Center - Court 3
UTR Pro Norman
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Caleb Saltz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Caleb Saltz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Sawyer Severance - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Caleb Saltz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Caleb Saltz - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Sawyer Severance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Caleb Saltz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Sawyer Severance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Caleb Saltz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Sawyer Severance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Caleb Saltz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sawyer Severance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Caleb Saltz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Caleb Saltz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Caleb Saltz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Sawyer Severance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Caleb Saltz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Sawyer Severance - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Caleb Saltz - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
9
5
Выигрыш первой подачи
76%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
14%
Комментарии к матчу