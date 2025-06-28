28.06.2025
Смотреть онлайн Emily Robertson - Марлей Ламберт 28.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Emily Robertson — Марлей Ламберт . Начало встречи 28 июня 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
28 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Марлей Ламберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Emily Robertson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Марлей Ламберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Марлей Ламберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Марлей Ламберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Марлей Ламберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Emily Robertson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Марлей Ламберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Марлей Ламберт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Марлей Ламберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Emily Robertson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
67%
50%
Реализация брейк - пойнтов
71%
100%
Комментарии к матчу