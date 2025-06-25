25.06.2025
Смотреть онлайн Виктория Флорес - Emily Robertson 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Виктория Флорес — Emily Robertson . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach Women
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
25 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Emily Robertson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
76%
44%
Реализация брейк - пойнтов
86%
100%
