Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.06.2025

Смотреть онлайн Виктория Флорес - Emily Robertson 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Виктория ФлоресEmily Robertson . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach Women
Виктория Флорес
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
25 июня 2025
Emily Robertson
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Emily Robertson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Emily Robertson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Emily Robertson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Виктория Флорес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Виктория Флорес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
76%
44%
Реализация брейк - пойнтов
86%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Спартак Спартак
24 Декабря
19:30
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
ХК Тамбов ХК Тамбов
24 Декабря
19:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
Буран Воронеж Буран Воронеж
24 Декабря
19:00
ХК Рязань ХК Рязань
ХК Ростов ХК Ростов
24 Декабря
19:00
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
Зауралье Курган Зауралье Курган
24 Декабря
19:00
Алмаз U20 Алмаз U20
Динамо-Шинник Динамо-Шинник
24 Декабря
19:00
ХК СКА Варяги U20 ХК СКА Варяги U20
Атлант U20 Атлант U20
24 Декабря
19:00
МБА Москва МБА Москва
Уникс Уникс
24 Декабря
19:00
Korabelka Women Korabelka Women
Динамо Казань - Женщины Динамо Казань - Женщины
24 Декабря
19:00
Хапоэль Иерусалим Хапоэль Иерусалим
Элицур Нетания Элицур Нетания
24 Декабря
21:55
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA