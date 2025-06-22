Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Дженис Тжен - Юиди Янг 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Дженис ТженЮиди Янг . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

МСК
ITF W50 Taizhou
Дженис Тжен
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
22 июня 2025
Юиди Янг
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
70%
56%
Реализация брейк - пойнтов
22%
67%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Дженоа Дженоа
Аталанта Аталанта
21 Декабря
22:45
Реал Бетис Реал Бетис
Хетафе Хетафе
21 Декабря
23:00
Лион Лион
FC St Cyr Au Mont FC St Cyr Au Mont
21 Декабря
23:00
Лион Лион
FC St Cyr Collonges FC St Cyr Collonges
21 Декабря
23:00
Чикаго Буллз Чикаго Буллз
Атланта Хокс Атланта Хокс
21 Декабря
23:40
Ирони Нес Циона Ирони Нес Циона
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Декабря
21:55
Варезе Варезе
Триест Триест
21 Декабря
22:00
Спартак Суботица Спартак Суботица
КК Босна КК Босна
21 Декабря
22:00
АЕК АЕК
Крит Крит
21 Декабря
22:00
ФК Спортинг ФК Спортинг
Лейшоеш Лейшоеш
21 Декабря
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA