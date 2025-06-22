22.06.2025
Смотреть онлайн Дженис Тжен - Юиди Янг 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Taizhou: Дженис Тжен — Юиди Янг . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Taizhou
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Юиди Янг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Юиди Янг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
70%
56%
Реализация брейк - пойнтов
22%
67%
Комментарии к матчу