22.06.2025
Смотреть онлайн Natsuki Yoshimoto - Yujin Kim 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sapporo: Natsuki Yoshimoto — Yujin Kim . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sapporo
Завершен
(4:6, 6:2, 6:4)
2 : 1
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Yujin Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yujin Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Yujin Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Yujin Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Yujin Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Yujin Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Natsuki Yoshimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Natsuki Yoshimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
60%
59%
Реализация брейк - пойнтов
71%
30%
Комментарии к матчу