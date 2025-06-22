Смотреть онлайн Yeon Woo Ку - Рина Сайго 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Yeon Woo Ку — Рина Сайго . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .