22.06.2025

Смотреть онлайн Yeon Woo Ку - Рина Сайго 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Taipei: Yeon Woo КуРина Сайго . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Taipei
Yeon Woo Ку
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
22 июня 2025
Рина Сайго
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Рина Сайго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Рина Сайго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Рина Сайго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

История последних встреч

Yeon Woo Ку
Yeon Woo Ку
Рина Сайго
Yeon Woo Ку
1 победа
0 побед
100%
0%
19.07.2025
Yeon Woo Ку
Yeon Woo Ку
2:0
Рина Сайго
Рина Сайго
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
64%
41%
Реализация брейк - пойнтов
62%
100%
Комментарии к матчу
