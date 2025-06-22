Текстовая трансляция

Гейм 1 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 40-40