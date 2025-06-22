22.06.2025
Смотреть онлайн Цзе Цуй - Лука Кастельнуово 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Luzhou: Цзе Цуй — Лука Кастельнуово . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Luzhou
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Лука Кастельнуово - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Лука Кастельнуово - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
9
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
74%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу