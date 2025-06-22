22.06.2025
Смотреть онлайн Алекс Кобелт - Holland Snell 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Алекс Кобелт — Holland Snell, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:25 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, 1/2 финала, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекс Кобелт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Holland Snell - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Holland Snell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Holland Snell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алекс Кобелт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алекс Кобелт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Holland Snell - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Holland Snell - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Алекс Кобелт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Holland Snell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Holland Snell - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Алекс Кобелт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Алекс Кобелт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
84%
65%
Реализация брейк - пойнтов
67%
25%
