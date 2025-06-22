Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Франко Ронкаделли - Александр Баррена 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Santa Cruz: Франко РонкаделлиАлександр Баррена, Финал . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на корте Cancha Central.

МСК, Финал, Корт: Cancha Central
Challenger Santa Cruz
Франко Ронкаделли
Завершен
(7:5, 5:7, 3:6)
1 : 2
22 июня 2025
Александр Баррена
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Франко Ронкаделли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Франко Ронкаделли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Александр Баррена - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Александр Баррена - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

История последних встреч

Франко Ронкаделли
Франко Ронкаделли
Александр Баррена
Франко Ронкаделли
0 побед
0 побед
0%
0%
04.11.2025
Франко Ронкаделли
Франко Ронкаделли
:
Александр Баррена
Александр Баррена
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
48%
61%
Реализация брейк - пойнтов
44%
59%
Игры Финал
22.06
Уругвай Франко Ронкаделли Аргентина Александр Баррена
1
2
7
5
5
7
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
