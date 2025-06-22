Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Савриян Данилов - George Hakopian 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Савриян ДаниловGeorge Hakopian, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.

МСК, 1/2 финала, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach
Савриян Данилов
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
22 июня 2025
George Hakopian
Текстовая трансляция
Гейм 1 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Савриян Данилов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Савриян Данилов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Савриян Данилов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Савриян Данилов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Савриян Данилов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Савриян Данилов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Савриян Данилов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Савриян Данилов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Савриян Данилов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Савриян Данилов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - George Hakopian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Савриян Данилов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Савриян Данилов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
79%
45%
Реализация брейк - пойнтов
71%
100%
