22.06.2025
Смотреть онлайн Савриян Данилов - George Hakopian 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Савриян Данилов — George Hakopian, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, 1/2 финала, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Савриян Данилов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Савриян Данилов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Савриян Данилов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Савриян Данилов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Савриян Данилов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Савриян Данилов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Савриян Данилов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Савриян Данилов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Савриян Данилов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Савриян Данилов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - George Hakopian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Савриян Данилов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Савриян Данилов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
79%
45%
Реализация брейк - пойнтов
71%
100%
Комментарии к матчу