22.06.2025
Смотреть онлайн Aditya Vyas - Marshall Landry 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Aditya Vyas — Marshall Landry, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Завершен
(7:5, 2:6, 6:7)
(7:5, 2:6, 6:7)
1 : 2
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Aditya Vyas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Marshall Landry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Aditya Vyas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Aditya Vyas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Marshall Landry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Aditya Vyas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Marshall Landry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Marshall Landry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
7
Двойные ошибки
7
12
Выигрыш первой подачи
75%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу