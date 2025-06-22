Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Aditya Vyas - Marshall Landry 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: Aditya VyasMarshall Landry, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 05.

МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 05
UTR Pro Knoxville
Aditya Vyas
Завершен
(7:5, 2:6, 6:7)
1 : 2
22 июня 2025
Marshall Landry
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Aditya Vyas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Marshall Landry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Aditya Vyas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Aditya Vyas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Marshall Landry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Aditya Vyas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Marshall Landry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Marshall Landry - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Marshall Landry - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Aditya Vyas - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
7
Двойные ошибки
7
12
Выигрыш первой подачи
75%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Игры 1/2 финала
14.12
США Чейз Робинсон США Nathan Pitts
1
2
5
7
7
6
5
7
Завершен
13.12
США Александр Котзен Беларусь Александр Калинин
2
0
6
0
6
0
Завершен
13.12
Сербия Алекса Чирич США Benjamin Sparks
0
0
1
1
Завершен
Комментарии к матчу
