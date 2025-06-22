22.06.2025
Смотреть онлайн James Weber - Nicholas Meyers 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville: James Weber — Nicholas Meyers, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на корте Goodfriend Tennis Center - Court 06.
МСК, 1/2 финала, Корт: Goodfriend Tennis Center - Court 06
UTR Pro Knoxville
Завершен
(6:2, 0:6, 0:6)
1 : 2
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - James Weber - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - James Weber - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - James Weber - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - James Weber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - James Weber - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - James Weber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Nicholas Meyers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Nicholas Meyers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Nicholas Meyers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Nicholas Meyers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Nicholas Meyers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Nicholas Meyers - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Nicholas Meyers - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
64%
56%
Реализация брейк - пойнтов
40%
60%
Комментарии к матчу