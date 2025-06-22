Смотреть онлайн Риаан дю Туа - Jack Davison 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Calgary: Риаан дю Туа — Jack Davison, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Aforza - Court 07.