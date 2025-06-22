Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Риаан дю Туа - Jack Davison 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Calgary: Риаан дю ТуаJack Davison, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Aforza - Court 07.

МСК, 1/2 финала, Корт: Aforza - Court 07
UTR Pro Calgary
Риаан дю Туа
Завершен
(2:6, 7:5, 6:3)
2 : 1
22 июня 2025
Jack Davison
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jack Davison - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jack Davison - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Jack Davison - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Риаан дю Туа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Риаан дю Туа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Риаан дю Туа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Jack Davison - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Риаан дю Туа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Риаан дю Туа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
11
3
Двойные ошибки
10
5
Выигрыш первой подачи
78%
69%
Реализация брейк - пойнтов
43%
38%
Игры 1/2 финала
22.06
Канада Риаан дю Туа Канада Jack Davison
2
1
2
6
7
5
6
3
Завершен
21.06
Канада Кристоф Клемент Канада Henry Ren
0
2
3
6
3
6
Завершен
21.06
США Cyrus Mahjoob США Soham Purohit
0
2
2
6
4
6
Завершен
21.06
Канада Liam Spiers Канада Джошуа Пек
1
2
6
3
6
7
2
6
Завершен
21.06
Канада Стюарт Аронсон США Nolan Balthazor
0
2
4
6
4
6
Завершен
21.06
Канада Elijah Kook США Рохан Белдей
0
2
2
6
0
6
Завершен
21.06
США Rafael Bote Канада Chetanna Amadike
1
2
2
2
6
6
4
4
Завершен
Комментарии к матчу
