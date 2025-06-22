22.06.2025
Смотреть онлайн Риаан дю Туа - Jack Davison 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Calgary: Риаан дю Туа — Jack Davison, 1/2 финала . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Aforza - Court 07.
МСК, 1/2 финала, Корт: Aforza - Court 07
UTR Pro Calgary
Завершен
(2:6, 7:5, 6:3)
(2:6, 7:5, 6:3)
2 : 1
22 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jack Davison - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jack Davison - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Jack Davison - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Риаан дю Туа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Риаан дю Туа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Риаан дю Туа - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Jack Davison - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Риаан дю Туа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Jack Davison - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Риаан дю Туа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Риаан дю Туа - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
11
3
Двойные ошибки
10
5
Выигрыш первой подачи
78%
69%
Реализация брейк - пойнтов
43%
38%
Комментарии к матчу