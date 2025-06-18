18.06.2025
Смотреть онлайн Maralgoo Chogsomjav - Элсан Ван 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Maralgoo Chogsomjav — Элсан Ван . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(6:2, 7:5)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Элсан Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Элсан Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Maralgoo Chogsomjav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Maralgoo Chogsomjav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
8
Выигрыш первой подачи
55%
42%
Реализация брейк - пойнтов
73%
62%
