18.06.2025
Смотреть онлайн Meshkatolzahra Safi - Alexa Joy Milliam 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Meshkatolzahra Safi — Alexa Joy Milliam . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(1:6, 1:5)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alexa Joy Milliam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Alexa Joy Milliam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Alexa Joy Milliam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Meshkatolzahra Safi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Alexa Joy Milliam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Alexa Joy Milliam - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Alexa Joy Milliam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Alexa Joy Milliam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Alexa Joy Milliam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Alexa Joy Milliam - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Alexa Joy Milliam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Meshkatolzahra Safi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Alexa Joy Milliam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Alexa Joy Milliam - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
39%
73%
Реализация брейк - пойнтов
67%
64%
Комментарии к матчу