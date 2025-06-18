18.06.2025
Смотреть онлайн Mischka Sinclaire Goenadi - Sabrina Olimjanova 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Билли Джин Кинг: Mischka Sinclaire Goenadi — Sabrina Olimjanova . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Билли Джин Кинг
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Sabrina Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sabrina Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Mischka Sinclaire Goenadi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Mischka Sinclaire Goenadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Sabrina Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Sabrina Olimjanova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Sabrina Olimjanova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
64%
68%
Реализация брейк - пойнтов
20%
31%
Комментарии к матчу