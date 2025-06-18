18.06.2025
Смотреть онлайн Анкита Райна - Мария Мартинез Вакеро 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Tauste: Анкита Райна — Мария Мартинез Вакеро . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Tauste
Завершен
(2:6, 6:4, 6:3)
2 : 1
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Мартинез Вакеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анкита Райна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Анкита Райна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мария Мартинез Вакеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Анкита Райна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Анкита Райна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Мария Мартинез Вакеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Анкита Райна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Анкита Райна - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Анкита Райна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Анкита Райна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Анкита Райна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Анкита Райна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Анкита Райна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Анкита Райна - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Анкита Райна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Мария Мартинез Вакеро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Мария Мартинез Вакеро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Анкита Райна - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
63%
71%
Реализация брейк - пойнтов
29%
44%
Комментарии к матчу