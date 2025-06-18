18.06.2025
Смотреть онлайн Мартина Кубка - Зарина Дияс 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Tauste: Мартина Кубка — Зарина Дияс . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Tauste
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартина Кубка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мартина Кубка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Мартина Кубка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Мартина Кубка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Зарина Дияс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Мартина Кубка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Зарина Дияс - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
63%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
