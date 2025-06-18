18.06.2025
Смотреть онлайн Юлия Готовко - Дилетта Черубини 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Tauste: Юлия Готовко — Дилетта Черубини . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Tauste
Завершен
(6:3, 2:6, 5:6)
1 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дилетта Черубини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дилетта Черубини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дилетта Черубини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Дилетта Черубини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Дилетта Черубини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дилетта Черубини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Дилетта Черубини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Дилетта Черубини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Дилетта Черубини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Дилетта Черубини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Дилетта Черубини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Юлия Готовко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Юлия Готовко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Дилетта Черубини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Дилетта Черубини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Дилетта Черубини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Дилетта Черубини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Дилетта Черубини - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
10
3
Выигрыш первой подачи
61%
56%
Реализация брейк - пойнтов
38%
43%
Комментарии к матчу