18.06.2025
Смотреть онлайн Лючия Чирич Багарич - Екатерина Вл. Макарова 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Лючия Чирич Багарич — Екатерина Вл. Макарова . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Вл. Макарова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Екатерина Вл. Макарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Екатерина Вл. Макарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Екатерина Вл. Макарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Лючия Чирич Багарич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Екатерина Вл. Макарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
39%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
58%
