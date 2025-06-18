Фрибет 15000₽
18.06.2025

Смотреть онлайн Лючия Чирич Багарич - Екатерина Вл. Макарова 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Лючия Чирич БагаричЕкатерина Вл. Макарова . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF W75 Zagreb
Лючия Чирич Багарич
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
18 июня 2025
Екатерина Вл. Макарова
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Вл. Макарова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Екатерина Вл. Макарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Екатерина Вл. Макарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Екатерина Вл. Макарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Екатерина Вл. Макарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лючия Чирич Багарич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Лючия Чирич Багарич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Екатерина Вл. Макарова - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
39%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
58%
