18.06.2025
Смотреть онлайн Доминика Салкова - Теодора Костович 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Zagreb: Доминика Салкова — Теодора Костович . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Zagreb
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Доминика Салкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Доминика Салкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
59%
55%
Реализация брейк - пойнтов
42%
38%
