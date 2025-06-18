18.06.2025
Смотреть онлайн Мальвина Ровинска - Адития Карунаратне 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Мальвина Ровинска — Адития Карунаратне . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(1:6, 1:6)
(1:6, 1:6)
0 : 2
18 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Адития Карунаратне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Адития Карунаратне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Адития Карунаратне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мальвина Ровинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мальвина Ровинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Адития Карунаратне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Адития Карунаратне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Адития Карунаратне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Адития Карунаратне - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Адития Карунаратне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
41%
68%
Реализация брейк - пойнтов
0%
45%
Комментарии к матчу